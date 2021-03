Le projet de loi sur l'aide médicale à mourir inquiète des expertes

MartinPrescott via Getty Images

Certaines expertes craignent que le projet de loi visant à faciliter l’accès à l’aide médicale à mourir aux Canadiens aux prises avec des souffrances intolérables puisse en fait rendre la tâche plus difficile dans certains cas et créer de la confusion parmi les médecins.

Mais la loi révisée utiliserait toujours la notion de prévisibilité raisonnable pour imposer aux personnes malades qui ne sont pas sur le point de mourir un certain nombre de restrictions qui ne s’appliqueraient pas à celles qui le sont.

La docteure Stefanie Green, présidente de l’Association canadienne des évaluateurs et prestataires de l’aide médicale à mourir, dit que le projet de loi brouille la notion déjà quelque peu ambiguë de ce qui constitue une mort raisonnablement prévisible et pourrait signifier que certaines personnes qui sont actuellement admissibles à l’aide à mourir ne le seraient plus dans l’avenir.