Écoles: panique après l'annonce de conventions collectives suspendues

MONTRÉAL — État de choc et de panique dans le milieu scolaire après l’envoi de certaines informations à des membres du personnel pour les aviser que leurs affectations, horaires et lieux de travail pourraient être modifiés, voire que «leurs conventions collectives ne tenaient plus», pour faire face à la situation actuelle liée à la pandémie de la COVID-19 .

«On comprend que quelqu’un qui reçoit un courriel et qui se fait dire que sa convention collective ne s’applique plus est en situation de panique! On leur dit que l’ensemble de la convention collective ne s’applique plus alors que ce sont certaines dispositions, et seulement en cas de mesures d’urgence», a-t-elle déploré.