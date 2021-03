Des proches aidants pourront se rendre dans les centres hospitaliers, dit Blais

Luis Alvarez via Getty Images

La directive, diffusée tard mercredi, établit que seul un proche aidant “significatif”, qui était déjà présent sur une base régulière avant la pandémie, pourra apporter de l’aide et du soutien à une personne hospitalisée.

Aucun visiteur ne sera autorisé à entrer dans les unités de chirurgie. L’accès aux centres de cancérologie sera également limité le plus possible aux patients sous traitement et au personnel, indique-t-on.