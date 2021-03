Harvey Weinstein reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol

L’ancien magnat du cinéma Harvey Weinstein a été déclaré coupable au terme de son procès pour viol et agression sexuelle à New York.

Après cinq jours de délibérations, les jurés l’ont reconnu coupable lundi d’agression sexuelle envers l’ancienne assistante de production Mimi Haleyi dans son appartement en 2006 et de viol au troisième degré d’une jeune actrice en herbe en 2013.

Le jury l’a toutefois acquitté de l’accusation la plus grave: agression sexuelle avec prédation, un chef passible de l’emprisonnement à perpétuité. Le chef le plus grave pour lequel il a été reconnu coupable, l’agression sexuelle envers Mimi Haleyi, est passible d’une peine maximale de 25 ans de prison. Les audiences sur la détermination de la peine ont été fixées au 11 mars.

Weinstein, âgé de 67 ans, avait l’air résigné lorsque le verdict a été prononcé. Le juge a ordonné son emprisonnement immédiat. Des constables l’ont entouré et lui ont passé les menottes avant de l’escorter hors de la salle d’audience.

L’ancien producteur hollywoodien utilisait un déambulateur pour entrer et sortir du tribunal depuis un mois. Lundi matin, les constables l’ont tenu par les bras pour l’aider à sortir. Le juge a indiqué qu’il demanderait que Weinstein soit détenu à l’infirmerie - ses avocats ont dit qu’il avait besoin de soins médicaux après une intervention chirurgicale infructueuse au dos.

Les sept hommes et cinq femmes avaient signalé au juge vendredi qu’ils étaient en désaccord sur certains chefs d’accusation. Le juge James Burke leur avait alors ordonné de continuer à délibérer et d’essayer de parvenir à une décision unanime.

Le verdict fait suite à des semaines de témoignages souvent déchirants et détaillés d’une série d’accusatrices qui ont parlé de viols, de relations sexuelles orales forcées, d’attouchements, de masturbation, de propositions obscènes. Weinstein aurait justifié ses gestes en disant aux femmes qu’”à Hollywood, c’est comme ça qu’on fait avancer sa carrière”.

Plusieurs témoignages

L’affaire contre le puissant producteur autrefois redouté reposait essentiellement sur trois allégations: le viol d’une actrice en herbe dans une chambre d’hôtel à New York en 2013, l’agression sexuelle de Mme Haleyi, et le viol et l’agression sexuelle de l’actrice des “Sopranos” Annabella Sciorra dans son appartement au milieu des années 1990.