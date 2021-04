Une multinationale d’engrais chimiques remporte le prix du pire «greenwashing»

Avec 40% des 12 800 votes du public, Yara a remporté la victoire suivie de près par le géant de l’industrie laitière Lactalis (39%) et par l’entreprise d’abattage Bigard (21%). Pour Anne-Laure Sablé, porte-parole du comité organisateur, ce résultat lance un message clair sur les préoccupations de la population. « C’était une surprise que ce soit Yara qui recueille le plus de voix, mais c’est un signe que les citoyens s’intéressent de près à la production agricole », a t-elle affirmé .

Active sur tous les continents, Yara produit des engrais de synthèse depuis 1905. Sa mission: nourrir le monde de façon responsable et protéger la planète. On apprend, dans une vidéo promotionnelle, que «les engrais minéraux ont sauvé plus de vies que n’importe quelle invention au monde ». Mais selon les Amis de la Terre France, Yara contribue à la contamination des écosystèmes en faisant la promotion de l’utilisation massive d’engrais chimiques. Leur fabrication et leur épandage produisent également des gaz à effet de serre.