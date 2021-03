Mme Munro, le biologiste canadien Jack W. Szostak et 40 autres Nobel de médecine, de chimie, de physique, de littérature, de la paix et d’économie ont signé une lettre au premier ministre Trudeau, publiée vendredi dans le quotidien britannique The Guardian. Également adressée à la vice-première ministre, Chrystia Freeland, la lettre soutient qu’«il n’y a plus de place pour l’expansion du secteur des combustibles fossiles».