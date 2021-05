Les prix médians des condos près des stations de métro présentés en une image

Charlyse Amoussou Prix médians des condos près des stations de métro

La courtière immobilière Charlyse Amoussou a partagé sur LinkedIn une carte du métro de Montréal pour laquelle elle a compilé le prix médian des condos vendus de janvier à décembre 2020 sur un rayon d’un kilomètre pour chacune des stations – à l’exception de Jean-Drapeau.

Rapidement, sa publication a été partagée en grand nombre sur les réseaux sociaux et madame Amoussou a reçu de nombreux commentaires la félicitant pour son minutieux travail.

«Je voulais établir une présence sur les médias sociaux avec le confinement et avoir une clientèle différente. Il y avait un besoin du côté de mes clients acheteurs, qui veulent souvent être proche du métro et marcher maximum 10 minutes. Et 10 minutes, c’est un kilomètre», explique Charlyse Amoussou au HuffPost Québec. «Ils veulent avoir une idée globale avant de choisir sur quelle ligne acheter.»

C’est à la station Édouard-Montpetit située sur la ligne bleue et près de l’Université de Montréal que le prix médian est le plus élevé (869 000 $), et le prix médian le plus bas est autour de la station De la Concorde, à Laval (247 000 $).

La courtière immobilière s’est basée sur les données de Centris pour faire ce travail et elle précise que ce sont les prix pour tous types de condos confondus.

«J’ai sorti la médiane étant donné que c’est le meilleur outil statistique dans le marché où on est présentement, parce qu’il y a des valeurs extrêmes», détaille la courtière immobilière.

«Des condos se vendent en surenchère des milliers de dollars au-dessus du prix demandé. C’est pour ça que je n’ai pas fait une moyenne, ça n’aurait pas été un bon indicateur», affirme-t-elle.

Pour chaque ligne de métro, on peut également voir quels sont les prix les plus bas et les plus élevés pour chaque station.

Charlyse Amoussou Prix médians des condos près des stations de la ligne orange. Entre parenthèses, le prix le plus bas et le prix le plus élevé.

Charlyse Amoussou Prix médians des condos près des stations de la ligne bleue. Entre parenthèses, le prix le plus bas et le prix le plus élevé.

Charlyse Amoussou Prix médians des condos près des stations de la ligne verte. Entre parenthèses, le prix le plus bas et le prix le plus élevé.

«Je veux la refaire chaque année pour qu’on puisse voir les variations et les tendances. Ça a eu un succès que je n’espérais pas. Je pense que c’est intéressant que les gens puissent se projeter», se réjouit la courtière.

Charlyse Amoussou aimerait aussi sortir d’autres données, comme pour les plex, mais aussi pour les logements en périphérie de Montréal. La courtière immobilière confirme que beaucoup de Montréalais, dans le contexte de la pandémie, cherchent à quitter l’île pour s’établir à Longueuil ou sur la Rive-Nord, notamment.