Les prix de l'essence à la baisse

À Montréal et à Laval, où il est fréquent que les prix soient les plus élevés au Québec, des postes d’essence des arrondissements Montréal-Nord et Saint-Laurent proposent des prix inférieurs à 0,91 $.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé en début de journée de 0,59 $ US lundi, à 31,17 $ US, alors que le Brent de la Mer du Nord a perdu 1,10 $ US, à 32,84 $ US.