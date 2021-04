Prix Artis 2020: des gagnants indélogeables

Les derniers prix Artis ont été remis, ce mercredi 23 septembre, dans le cadre de l’émission Sucré salé, alors que Julie Le Breton a mis la main sur les statuettes très convoitées pour les catégories Rôle féminin (séries dramatiques saisonnières) et Personnalité féminine de l’année.

Chaque année, la critique la plus persistante entourant les prix Artis estime que ceux-ci récompensent toujours les mêmes artistes année après année, confirmant que la remise de trophées éprouve des problèmes de diversité à plus d’un niveau.

La cuvée de cette année fait toutefois meilleure figure que la précédente alors que neuf des seize statuettes ont changé de main, comparativement à seulement six en 2019.

Notons que deux trophées allaient aussi inévitablement avoir un nouveau gagnant en raison du départ d’Antoine Bertrand de la série Les pays d’en haut, et d’Hélène Bourgeois-Leclerc de District 31.

Claude Legault a ainsi remporté les honneurs dans la catégorie Rôle masculin (séries dramatiques saisonnières) pour Cerebrum, et Julie Perreault dans la catégorie Rôle féminin (séries dramatiques annuelles) pour L’Échappée.

Parmi les belles surprises, notons les victoires plus que méritées de Fabien Cloutier pour l’excellente comédie Léo, et de Pascal Morrissette dans la catégorie Artistes d’émissions jeunesse, lui qui a joué un rôle majeur auprès des jeunes durant la pandémie.

Pierre Bruneau, Charles Tisseyre, Gino Chouinard, Guy Jodoin, Guy A. Lepage, Gildor Roy et Dave Morissette ont quant à eux poursuivi leur long règne de trois ans ou plus dans leur catégorie respective.

Là où les prix Artis affichent toutefois le plus de diversité, c’est au niveau des personnalités masculine et féminine de l’année, Claude Legault étant devenu le cinquième homme en autant d’année à être couronné dans cette catégorie, et Julie Le Breton la quatrième femme depuis 2017.