Le Service correctionnel suspend les visites dans ses établissements au Québec

Le Service correctionnel du Canada (SCC) resserre la vis dans ses établissements et centres correctionnels communautaires au Québec à cause de la deuxième vague de COVID-19.

Le SCC indique que ces mesures ne touchent pas les établissements situés dans les autres provinces du pays. «Il s’agit d’une situation en évolution, et nous continuons de collaborer avec les autorités de santé publique à surveiller la situation et à prendre des mesures supplémentaires, au besoin».

Selon le SCC, les détenus pourront continuer de participer sur place aux programmes et activités qui favorisent leur réhabilitation. Les services de santé continueront d’être offerts et les permissions de sortir pour des raisons médicales et humanitaires se poursuivront, au besoin. Ils seront encouragés à demeurer en contact avec leurs familles et leurs proches par téléphone ou par vidéoconférence.