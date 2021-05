«Princess Freedom», une page anti-masque destinée aux enfants, ferme brusquement

Des pages diffusant de la désinformation anti-masque et des théories du complot destinées aux enfants sur les réseaux sociaux ont été supprimées à la suite d’un reportage mardi.

Dans un courriel adressé au HuffPost Canada, la cosplayeuse originaire d’Ottawa Mary-Jean Harris, exploitante des pages Facebook et Instagram «Freedom Princess», a confirmé que les comptes prendraient une pause dans un «avenir assez rapproché».

Cette décision fait suite à un article de Vice World News qui se penche sur leurs liens avec le mouvement anti-masque et l’autre entreprise de Mme Harris, Fairytale Princess Parties.

Les pages de Freedom Princess présentaient des photos et des vidéos de Mary-Jean Harris, déguisée en princesses Disney, telles Blanche-Neige et Elsa de La reine des neiges, alors qu’elle encourage les enfants à désobéir aux directives de santé publique

«Voici un endroit où les enfants peuvent interagir avec leurs personnages préférés et s’informer de manière amusante à propos des restrictions imposées par le gouvernement, qui menacent la prospérité de nos vies», pouvait-on lire dans un message de bienvenue sur la page Instagram.

«Portez une couronne, pas un masque!» dit une publication, tandis qu’une autre offre une «page de coloriage anti-confinement», sur laquelle on peut voir une chaîne et une cage desquelles les enfants sont encouragés à «se libérer».

Harris possède et gère également un service événementiel, Fairytale Princess Parties, dans le cadre duquel elle se déguise en différents personnages Disney pour les anniversaires d’enfants et d’autres événements. Depuis mardi, les comptes personnels de Harris mettant en vedette son travail de Fairytale Princess Parties sur les réseaux sociaux sont demeurés actifs. Dans une vidéo TikTok publiée mardi matin, on peut la voir dans le même costume d’Elsa présenté dans les messages anti-masque de Freedom Princess.