Les prévisions des dépenses des libéraux fédéraux sont incomplètes, dit le DPB

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

Le budget supplémentaire des dépenses détaille environ 81 milliards $ de dépenses déjà approuvées et environ 6 milliards $ de plus pour les mesures au sujet desquelles les députés devraient voter.

Mais le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, a noté mardi dans un rapport qu’un certain nombre de mesures promises par le gouvernement n’étaient pas comprises parce qu’elles ne provenaient pas du Trésor.

Les détails du coût du programme de subventions salariales de 45 milliards $ mis en œuvre par l’entremise du système fiscal et d’un programme de prêts aux petites et moyennes entreprises qui recevra vendredi les candidatures d’un plus grand nombre d’entreprises ne sont pas inclus dans les estimations.