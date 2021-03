Vers une preuve de vaccination «essentielle» pour certaines activités en Ontario?

vgajic via Getty Images

L’Ontario s’attend à recevoir une première livraison de vaccins dans les semaines à venir et prévoit l’offrir d’abord aux personnes âgées vulnérables et aux employés du système de santé.

La province a également indiqué qu’elle donnerait la priorité à la distribution du vaccin dans les régions présentant les taux les plus élevés d’infection à la COVID-19.

L’Ontario signalait mardi 1676 nouveaux cas de COVID-19 et 10 nouveaux décès dus au virus.

Des 1676 nouveaux cas enregistrés mardi, 588 étaient signalés à Toronto, 349 dans la région de Peel et 141 dans la région de York. Par ailleurs, 333 nouveaux cas de COVID-19 ont été liés aux écoles, dont au moins 278 parmi les élèves, ce qui porte le nombre d’écoles avec au moins un cas à 853, sur les 4828 écoles publiques de l’Ontario.

Dans les foyers de soins de longue durée, 673 résidents sont actuellement atteints de la COVID-19 et cinq nouveaux décès ont été signalés mardi.

Des réserves encore disponibles

Pendant ce temps, le Bureau de la responsabilité financière de l’Ontario affirme que la province disposait de 12 milliards $ de fonds de réserve non dépensés à la fin de septembre.

Dans un rapport publié mardi, on précise que l’argent était destiné à trois fonds de prévoyance, dont deux liés aux dépenses en cas de pandémie: le Fonds d’intervention contre la COVID-19 pour le secteur de la santé, le Fonds de soutien à la population et à l’emploi et le Fonds de prévoyance.