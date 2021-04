Prestations de maladie: une femme souffrant du cancer a rencontré Trudeau

«Au moment où j’ai eu mon deuxième diagnostic, la première chose que je me suis dite, c’est: qu’est-ce que je vais faire financièrement? Je ne me suis pas dit: oh mon Dieu, je vais avoir des traitements de chimio», explique la mère de famille.

«J’ai déjà à vivre avec un diagnostic de cancer. (...) Donc, je trouve ça injuste. On a déjà à stresser sur ce qui se passe avec notre santé. De stresser en plus avec le côté financier, ça, non», déplore-t-elle.

Le bureau de M. Trudeau a confirmé à La Presse canadienne qu’il a eu une brève rencontre avec Mme Sansfaçon, M. Blanchet et la députée bloquiste Louise Chabot. Les ministres Pablo Rodriguez et Carla Qualtrough étaient aussi présents et se sont entretenus plus longuement avec eux.