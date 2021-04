«Parce qu’on a un système de taxation progressif, on va pouvoir s’assurer que les gens qui en ont le plus besoin bénéficieront au maximum», a assuré M. Trudeau.

Des clarifications demandées

Plus tôt dans la journée, des groupes de défense des chômeurs et des travailleurs ont pressé le gouvernement Trudeau de clarifier les dispositions qui ont trait à la PCU.

En entrevue vendredi, Me Kim Bouchard, présidente du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi, a dit percevoir des contradictions dans les conditions d’admissibilité à cette prestation. Elle invite le fédéral à mettre un avertissement sur son site pour clarifier le tout.

