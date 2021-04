La Prestation canadienne d'urgence disponible pour huit semaines de plus

″Ça veut dire que si vous touchez la PCU et que vous ne pouvez pas retourner travailler - parce que vous n’arrivez pas à trouver du travail ou que ce n’est pas possible en ce moment - vous allez continuer de recevoir votre 2000 $ par mois”, a-t-il détaillé.

Au bureau de la ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough, on dit que la nouvelle attestation (déclaration exigée des travailleurs demandant la PCU) “ne sera pas un copié-collé” des articles de C-17, mais on a voulu utiliser “le même ton”.

“Nous allons avoir du vocabulaire plus fort dans l’attestation qui encourage les travailleurs à chercher du travail, et à l’accepter lorsqu’il est raisonnable. Même que nous nous attendons à ce qu’ils fassent ça”, a souligné la ministre lors de la conférence de presse qui a suivi celle de M. Trudeau.

Des réactions plutôt tièdes

“En prolongeant la PCU, on donne un second souffle, mais un souffle bien court, pour les travailleurs et travailleuses sans emploi et sans accès à l’assurance-emploi. C’est peu, même si cela aidera nombre de travailleurs et travailleuses à passer les deux prochains mois”, a déclaré Pierre Céré, porte-parole du CNC.