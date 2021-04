Les Etats-Unis ont appelé lundi à la “libération immédiate” de deux Canadiens inculpés d’espionnage en Chine, dénonçant une accusation “politique et sans aucun fondement”.

“Les Etats-Unis sont extrêmement préoccupés par la décision de la République populaire de Chine d’inculper formellement les ressortissants canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor”, a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo dans un communiqué.

“Les Etats-Unis sont aux côtés du Canada pour appeler Pékin à libérer immédiatement les deux hommes et rejettent l’utilisation de leur détention injustifiée pour intimider le Canada”, a-t-il ajouté, demandant également que les autorités consulaires canadiennes aient accès aux deux détenus.

“La Chine exhorte le leader canadien concerné à respecter sérieusement l’esprit de l’état de droit, à respecter la souveraineté judiciaire de la Chine et à cesser de faire des remarques irresponsables”, a ajouté M. Zhao.

M. Trudeau, s’adressant à des journalistes à Ottawa, a déclaré que les autorités chinoises avaient “directement lié” les cas de MM. Kovrig et Spavor à celui de Mme Meng. Il a appelé Pékin à mettre fin à leur “détention arbitraire”.

Le Parquet chinois avait annoncé vendredi l’inculpation pour “espionnage” et divulgation de “secrets d’Etat” de Michael Kovrig, ancien diplomate auparavant en poste à Pékin, et du consultant et homme d’affaires Michael Spavor, spécialiste de la Corée du Nord.