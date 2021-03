Premier décès lié au coronavirus aux États-Unis

Le président américain a indiqué qu’outre la patiente décédée, quatre personnes étaient «très malades», et 15 guéries ou en voie de rétablissement et qui ne sont plus contraintes à l’auto-confinement.

Les autorités n’ont pas donné plus de précisions sur son identité et il n’était pas clair dans l’immédiat s’il s’agissait de la même personne dont la mort a été annoncée samedi.

Restrictions de voyage

L’épidémie a déjà fait plus de 2 900 morts dans le monde, dont l’immense majorité en Chine (2 835), et infecté plus de 85 000 personnes (plus de 79 000 en Chine).