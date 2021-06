Claude Bégin, premier candidat confirmé de «Big Brother Célébrités»

Le chanteur, musicien, comédien et membre d’Alaclair Ensemble compte faire preuve de ruse et de polyvalence tout en misant sur son style pour tirer son épingle du jeu.

Le principal intéressé a également confié que son jeune garçon l’avait grandement encouragé à prendre part à l’émission, convaincu qu’il pourrait se rendre loin, et ce, même si cela implique forcément qu’ils ne pourraient pas se voir physiquement pendant peut-être quelques mois.

Les noms de plusieurs personnalités publiques qui pourraient potentiellement prendre part à cette aventure télévisuelle encore inédite au Québec circulent depuis quelques jours, dont ceux de Marie-Chantal Toupin, de François Lambert, de Varda Étienne, de Jean Pascal et de Jean-Thomas Jobin.

Le principe de Big Brother est déjà bien connu : des concurrents doivent user de stratégie et mettre à profit leurs aptitudes psychologiques, physiques et sociales pour remporter des épreuves et ainsi éviter l’élimination pour espérer remporter les grands honneurs.