Ces poussières d'astéroïde ramenées sur Terre aideront à comprendre l'origine de la vie

Ces poussières semblent anodines à première vue. Ce mardi 15 décembre, les scientifiques japonais ont ouvert la capsule rapportée sur Terre par Hayabusa 2. Cette sonde était partie il y a six ans récolter des échantillons de l’astéroïde Ryugu. De petits morceaux de roche sont très précieux, car c’est seulement la deuxième fois que de tels éléments sont ramenés sur notre planète. Ils pourraient nous en apprendre plus sur l’origine de la vie, et de l’univers.