Sainte-Marthe-sur-le-Lac: poursuite contre le concepteur de la digue qui a cédé

SEBASTIEN ST-JEAN via Getty Images

Selon les documents de la poursuite cités par les autorités municipales, les responsables des travaux ont commis d’importantes erreurs dans la conception et la construction de la digue.

Le texte de la poursuite stipule que l’ensemble des excavations, forages et puits exploratoires réalisés après la rupture de la digue ont permis de dévoiler un vice caché. On a remarqué la présence de matière organique, de lits de sable et d’une couche de débris dans le remblai de la digue dans la section spécifique où s’est produite la brèche.