«Pour toujours, plus un jour»: le (dernier) voyage d'une vie

Crave

L’ultime épisode de la première saison de Pour toujours, plus un jour a été diffusé cette semaine sur Crave. Le temps était venu pour Chuck (Pier-Luc Funk) et Delphine (Catherine Brunet) de faire leurs bagages et de partir à l’aventure autour du monde.

L’heure était également au nouveau départ pour l’ensemble des personnages gravitant autour du couple, en particulier pour Benji (Rémi Goulet), dont les retrouvailles avec Adèle (Léa Roy) l’auront effectivement fait entrer de plein fouet dans l’âge adulte.

Ce quatorzième épisode fut à l’image de ceux l’ayant précédé, oscillant avec une remarquable aisance entre le drame et la comédie, la noirceur et la lumière, la fatalité et les promesses d’un avenir qui n’a pas encore été écrit.

Crave

ATTENTION: DIVULGÂCHEURS

Ce dernier épisode n’aura pas été tendre à l’égard de Karine (Isabelle Brouillette) qui, en plus de voir son fils malade partir pour un long moment sans trop savoir dans quel état elle allait le retrouver, a aussi vu son plus jeune quitter le nid de façon précipitée pour s’installer avec l’élue de son coeur.

Mais la matriarche de la famille Lebrun aura du même coup la chance de vivre un peu plus pour elle en développant sa relation à grands coups de mets chinois avec son bel infirmier Jean (Vincent Leclerc).

Et c’est définitivement dans cette façon de considérer les bons et les mauvais côtés de chaque situation que la série a su tirer son épingle du jeu au cours des derniers mois, comptant d’autant plus sur une distribution parfaitement assemblée pour arriver à cette fin.

Appuyés par la réalisation toujours dans le bon ton de Marie-Claude Blouin (Le Chalet, L’Académie), les auteurs se sont d’ailleurs souvent amusés aux dépens de nos appréhensions par le biais de coupures et de répliques qui, dans tout autre série dramatique, auraient été annonciatrices d’un drame (encore plus) épouvantable.

Mais il n’en fut jamais rien. La prémisse de la série étant déjà bien suffisante à cet égard. La vie a simplement poursuivi son cours au rythme des rêves, des peurs, des réussites et des déceptions de chacun.

Résilience

À l’aéroport, après une dernière boule d’amour avec ses proches, Chuck a de nouveau ressenti un malaise, suivi d’un saignement de nez. Mais pas question d’en parler à Delphine et de faire marche-arrière.

Un aperçu pour le moins inquiétant d’un voyage qui ne sera vraisemblablement pas mémorable que pour les bonnes raisons.

Dans un des épisodes précédents, la série avait particulièrement bien souligné le lourd dilemme de Chuck, qui avait dû choisir entre partir à la découverte du monde avec l’amour de sa vie, mais empirer son cas, ou demeurer au Québec et potentiellement allonger son espérance de vie de quelques mois grâce à son traitement. Vivre à fond une première/dernière fois, ou rester tranquille pour gagner (peut-être) quelques semaines.

À l’opposé, son frère Benji a vu sa relation florissante avec Adèle passer déjà à la prochaine étape, après que celle-ci lui eut annoncé qu’elle était enceinte.

La réaction de Benji fut alors à l’image du regard lumineux de l’officier de police (Vincent Graton) qui avait bien voulu faire une entorse à son code d’éthique pour donner une chance à l’amour.

L’un créera bientôt la vie, tandis que l’autre ne pourra échapper à son rendez-vous avec la mort.

Bref, une finale à l’image de la saison, mais qui nous laisse entrevoir une suite beaucoup plus dramatique, nous faisant appréhender l’état dans lequel nous retrouverons Chuck, qui se sera passablement rapproché de l’inévitable.

La première saison de Pour toujours, plus un jour est disponible dans son intégralité sur Crave en français.