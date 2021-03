Poulet dans les sandwichs: Subway peut poursuivre un laboratoire impliqué dans un reportage

Catrin Haze via Getty Images

Subway a poursuivi en justice CBC et l’Université Trent, qui gère le laboratoire, pour diffamation à la suite de la diffusion de «Marketplace» en février 2017 et des publications en ligne qui l’accompagnaient sur les produits de poulet canadiens de la chaîne.

La poursuite soutenait que le reportage — qui indiquait avoir trouvé seulement 50 pour cent d’ADN de poulet dans les sandwichs au poulet de Subway contenant la même proportion de soja — était basé sur une enquête erronée et avait causé d’importantes pertes commerciales à la société.

Subway IP, société établie aux États-Unis, ainsi que Subway Franchise Systems of Canada et Doctor’s Associates aux États-Unis, ont réclamé 210 millions $ de dommages et intérêts.