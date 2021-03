Le gouvernement Legault a ouvert son jeu sur le salaire minimum de 2021 et ce ne sera pas le 15 $ l’heure réclamé par les syndicats et Québec solidaire (QS).

«Pendant que Dollarama, Metro et Couche-Tard célèbrent une année de profits records, les femmes et les hommes qui ont rendu ça possible y gagnent encore 13,10 $ l’heure. Ils doivent encore se tourner vers des banques alimentaires pour nourrir leur famille. C’est honteux. (...) On leur doit des conditions de travail qui reflètent la valeur de leur travail et leur importance pour le Québec. On leur doit un grand rattrapage salarial.»