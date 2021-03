Portrait socioéconomique des Noirs au Canada: des défis persistent

L’enquête démontre que les importants écarts entre les Noirs et le reste de la population adulte au chapitre de l’emploi et de la rémunération se sont accrus au fil du temps, malgré la hausse du niveau de scolarité des Noirs.

Par exemple, parmi les garçons noirs âgés de 13 à 17 ans en 2006, 51 % avaient obtenu un grade d’études postsecondaires 10 ans plus tard, alors qu’ils avaient entre 23 et 27 ans. Cela se compare à 62 % des autres garçons du même groupe d’âge.

Malgré les difficultés auxquelles se heurtent les Noirs sur le marché du travail, Statistique Canada a constaté qu’ils affichaient des niveaux de résilience et d’optimisme considérablement plus élevés pour un certain nombre d’indicateurs comparativement au reste de la population canadienne.

Par exemple, 65 % des Noirs âgés de 15 ans et plus estimaient qu’ils tiraient toujours des leçons de leurs expériences difficiles, comparativement à 48 % du reste de la population. De plus, les perceptions des Noirs à l’égard de leurs perspectives d’avenir étaient plus positives, sans égard au statut d’immigrant.