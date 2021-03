Des professionnels de la santé réclament le port du masque obligatoire

MONTRÉAL — Des professionnels de la santé demandent à Québec de rendre le port du masque obligatoire pour les plus de 12 ans dans les lieux publics fermés et les espaces extérieurs où la distanciation physique est difficile à respecter.

En conférence de presse devant le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), jeudi matin, l’épidémiologiste Nima Machouf a avancé que le fait de se couvrir le visage constitue une mesure peu coûteuse, dont l’efficacité a été démontrée pour réduire la propagation de la COVID-19 et éviter une deuxième vague potentiellement meurtrière pour la population et le milieu de la santé.

“En attendant l’élaboration d’un vaccin, le masque est maintenant reconnu comme un outil essentiel pour retrouver le peu de normalité dans nos vies et renouer avec les gens et les activités qu’on aime”, a-t-elle fait valoir. “Des chercheurs en modélisation des épidémies affirment que pour que la mesure soit efficace, 80 % de la population doit porter le masque”, a-t-elle toutefois souligné.

“Il faut que le personnel de soins qui se dévoue et qui met sa santé physique et mentale en danger depuis la mi-mars ait l’impression que tout est mis en oeuvre pour qu’il ne se fasse pas ramasser par une deuxième vague”, a-t-elle lancé.

“Après six mois d’observation de l’évolution de la pandémie, le CDC américain, son équivalent européen, l’ECDC, ainsi qu’un groupe d’experts de Yale confirment que le port du masque obligatoire dans les lieux fermés réduit la propagation de la COVID-19”, indiquent les spécialistes dans leur lettre aux autorités québécoises. “Parues récemment, deux méta-analyses importantes sur l’ensemble des recherches disponibles démontrent que le port du masque est la mesure la plus fortement associée aux statistiques favorables en termes d’incidence et de mortalité.”

Les signataires rappellent qu’à Hong Kong, où le port du masque est respecté par plus de 80 % des citoyens, on dénombre 1108 cas de COVID-19 et quatre décès, avec une population de 7,5 millions d’habitants; au Québec, le nombre de cas dépasse maintenant 50 000 et on dénombre 5000 décès, pour une population de 8,5 millions d’habitants.