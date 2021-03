MasterCard et Visa mettent fin à l'utilisation de leurs cartes de crédit sur Pornhub

Pornhub a été critiquée la semaine dernière après que le New York Times a rapporté que le site web hébergeait des vidéos d’agressions et d’exploitation sexuelles d’enfants, ce qui a incité les sociétés de services financiers Visa et MasterCard à enquêter sur leur relation avec le site.

Mindgeek est un conglomérat qui possède plus de 100 sites web, sociétés de production et marques. Pornhub lui-même est l’un des sites pornographiques les plus fréquentés, avec plus de 100 millions de visites quotidiennes et plus de 36 milliards de visites par an, selon la société.