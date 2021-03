Pornhub affirme avoir retiré tout le contenu posté par des utilisateurs non vérifiés

Ethan Miller via Getty Images

MONTRÉAL — Pornhub affirme avoir supprimé tout le contenu mis en ligne par des utilisateurs non vérifiés, après que le site pornographique a été accusé d’héberger du contenu illégal.

Une enquête du New York Times publiée plus tôt ce mois-ci alléguait que le site hébergeait des vidéos d’agression et d’exploitation sexuelle d’enfants, ce que Pornhub nie.