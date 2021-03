La croissance de la population du Québec a été brusquement freinée en 2020

Cependant, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) signale dans son bilan démographique de 2020 que la croissance de la population québécoise a ensuite été brusquement freinée. Au 1er juillet dernier, le Québec comptait 8,575 millions d’habitants, soit seulement 17 900 de plus qu’au 1er janvier, une croissance trois fois moindre que celle relevée lors des six premiers mois de 2019.

Il y a eu forte réduction du solde de résidents non permanents, de 23 500 au second trimestre de 2019 à seulement 400 au même trimestre de 2020. Pendant la même période, le nombre d’immigrants a dégringolé de 10 200 à 3000.

Quant au gain démographique signalé en 2019, il résulte d’un accroissement naturel de 16 400 personnes, soit les naissances moins les décès, d’une migration internationale et interprovinciale de 32 700 personnes et de l’ajout d’un nombre record de 60 700 résidents non permanents. Le nombre de naissances a progressé de 83 800 en 2018 à 84 200 l’an dernier, une première augmentation depuis 2012.

Au 1er juillet dernier, 20,8 % de la population québécoise était âgée de moins de 20 ans, 59,5 % avait de 20 à 64 ans et 19,7 % faisait partie du groupe des 65 ans et plus. La part de ces aînés de 65 ans et plus continue d’augmenter, tandis que celle des 20 à 64 ans diminue.