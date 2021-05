«Les élèves ont fait 55% de l’année qui va valoir 35%. Et les 45% restants vont peser pour 65% de la note. On essaie de comprendre ce qui a guidé le ministre», a indiqué le président de la FAE, Sylvain Mallette, en entrevue jeudi.

Avec une valeur de 65% ainsi accordée à la dernière étape, le syndicat représentant 49 000 enseignantes et enseignants trouve que le ministre fait porter au deuxième bulletin un poids élevé. Elle craint que cette décision mette «beaucoup trop de pression sur les élèves et sur le personnel enseignant». «Ce n’est pas rien en période de pandémie. Le ministre ne fait pas baisser la pression», a estimé M. Mallette.

De la pression des directions?

La FAE indique avoir reçu des plaintes de ses membres en ce sens et avoir vu des courriels de directions. Elle demeure prudente quant à l’ampleur de ces allégations et mènera une consultation auprès de ses membres pour en savoir plus, notamment si cette incitation à rehausser les notes a touché plus le primaire ou le secondaire.