PolySeSouvient interpelle le gouvernement Trudeau pour qu'il respecte sa promesse sur les armes

La lettre, mise à la disposition de La Presse canadienne, était signée par Heidi Rathjen, coordonnatrice de PolySeSouvient et diplômée de l’école d’ingénierie, et par la porte-parole du groupe, Nathalie Provost, blessée lors de la fusillade de 1989.

Elle a été envoyée au nom de plusieurs proches des victimes du massacre de Polytechnique et d’une fusillade mortelle en 2006 au Collège Dawson, à Montréal, du père de l’agent de police assassiné Thierry LeRoux et du président de la mosquée du Québec, où six personnes ont été tuées par balle en 2017.

Le modèle de la Nouvelle-Zélande

Les armes de poing

En outre, «la mise en place d’interdictions locales nécessiterait de vaincre d’énormes obstacles incluant des gouvernements provinciaux idéologiquement opposés au contrôle des armes ainsi qu’une gamme de complications légales et juridictionnelles - sans compter des luttes politiques longues et acrimonieuses contre un lobby des armes de plus en plus puissant», indique la lettre.