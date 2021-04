Il y a 25 fois plus de microplastiques au fond des océans qu'on ne le pensait

Les fonds marins de la planète en sont jonchés, et 25 fois plus que ce que l’on croyait. Environ 14 millions de tonnes de microplastiques issus de la décomposition des immenses quantités de déchets échouent chaque année dans les océans, selon des chiffres de l’agence nationale australienne pour la recherche diffusés lundi 5 octobre dans la revue Frontiers in Marine Science.