Des policiers de la GRC abattent un Autochtone au Nouveau-Brunswick

La GRC a été appelée après que M. Levi s’est rendu à un barbecue avec la famille du ministre dans son église dans le but d’obtenir de l’aide et des conseils.

″[M. Levy] n’était pas dans le bon état d’esprit à ce moment-là. Ce n’était pas une personne violente, donc pour moi, ce que ça dit, c’est que si l’on souffre de maladie mentale et qu’on connaît avez une mauvaise journée, les flics peuvent tuer à cause de cela”, a déploré M. Ward.

“Le racisme est partout. C’est comme un virus, c’est comme la COVID-19. C’est comme ça que je vois le racisme. Il surgit dans nos collectivités et tue des jeunes et des vieux”, a commenté le chef régional de l’Assemblée des Premières Nations du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard Roger Augustine.

“Ce n’est pas non plus le lot de n’importe quel gouvernement de n’importe quel pays. Le racisme systémique est une question à laquelle doit se confronter toute la collectivité. Dans ce cas-ci, il s’agit de tout le Nouveau-Brunswick. Le racisme existe chez tous les peuples. Le racisme, c’est juger les autres. Quand on marche dans la rue et qu’on voit quelqu’un qu’on n’aime pas, on juge ces vêtements, la couleur de sa peau. C’est du racisme.”