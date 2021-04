Mont-Tremblant demande à Québec d’abolir son corps de police

TheaDesign via Getty Images

Les élus de Mont-Tremblant demandent au ministère de la Sécurité publique, dans une résolution adoptée à l’unanimité, d’abolir son service de sécurité publique et que son territoire soit desservi par la Sûreté du Québec (SQ), selon ce qu’a appris La Presse canadienne mercredi soir.

Selon un avis de consultation publique mis en ligne par l’administration municipale, le changement de corps policier permettrait «des économies annuelles nettes qui seront situées entre 1 460 000 $ et 2 580 000 $ pour les cinq premières années de l’entente» avec la SQ.

«On a une police très proche des citoyens, très proche des jeunes, la plupart des policiers sont des coachs pour des équipes sportives, et ils font un énorme travail de prévention.»

Avec des coûts estimés à près de 11 millions de dollars en 2019, la sécurité publique représente la dépense la plus importante du budget de la ville.

«On est au courant que c’est une grosse dépense, mais on l’accepte sur notre compte de taxes», a fait valoir David Dupras à La Presse canadienne.

«Avec un million de touristes qui passent dans la ville chaque année, alors qu’on est seulement 10 000 résidents permanents, c’est certain que le service de police doit être ajusté en conséquence, mais on a toujours implicitement accepté de payer plus (que les autres villes de même taille) pour notre service», a-t-il ajouté.