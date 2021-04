Qui enquête sur la police au Canada? Des anciens policiers blancs

La Presse canadienne a constaté que sur les 167 membres de ces unités, 111 sont d’anciens policiers, ou ont travaillé en collaboration avec la police, et 118 d’entre eux sont des hommes.

«C’est très, très partial, constate Ghislain Picard, le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Comment pouvez-vous espérer une quelconque confiance de la part de ces minorités culturelles et des Peuples autochtones?»

«L’interaction entre le Bureau des enquêtes indépendantes et nos communautés est pratiquement inexistante», a-t-il ajouté.

En 2015, 38 plaintes ont été déposées par de nombreuses femmes affirmant avoir été droguées et agressées sexuellement par des policiers de la Sûreté du Québec (SQ). L’enquête avait été confiée au Service de police de Montréal (SPVM).

Plus de la moitié des 44 enquêteurs du BEI ont précédemment été employés par la police. Quatre sont des personnes racisées, mais aucune n’est autochtone. Il existe toutefois un poste de relation avec les Autochtones.

L’unité a récemment été chargée d’enquêter sur les deux fusillades survenues ce mois-ci au Nouveau-Brunswick, où Chantel Moore et Rodney Levi, deux Autochtones, ont été abattus par des policiers. La province ne dispose pas de sa propre unité d’enquête indépendante.

La Saskatchewan, l’Île-du-Prince-Édouard, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ne disposent pas non plus d’unités indépendantes. Ce sont généralement des services policiers extérieurs qui sont appelés à enquêter les dossiers impliquant la police dans ces régions.