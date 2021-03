Le PLQ et le PQ sont opposés à l'intervention policière dans les domiciles

undefined undefined via Getty Images

QUÉBEC — Les libéraux et les péquistes s’opposent aux interventions policières dans les domiciles pour faire respecter les règles imposées par la santé publique, mais Québec solidaire (QS) n’a pas fermé la porte, si un mandat est émis.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, devrait faire une annonce vendredi sur le recours possible aux forces policières, puisque les rassemblements privés illégaux et les fêtes sont le plus important vecteur de propagation de la COVID-19 au Québec.