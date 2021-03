Polanski primé aux César malgré les protestations

Ce film sur une affaire d’espionnage, qui donna lieu à un déferlement antisémite et une erreur judiciaire dans la France des années 1890, a obtenu le César de la meilleure réalisation.

Moins de deux heures avant le début de la cérémonie, des manifestants, en majorité des femmes, avec des fumigènes ont tenté d’approcher de la salle Pleyel à Paris, où se tenait la soirée, protégée par des policiers et des barrières métalliques en criant “Enfermez Polanski!” La police a repoussé ceux qui tentaient de renverser des barrières.

“On veut interpeller le milieu du cinéma qui peut soutenir (l’actrice française) Adèle Haenel, qui dénonce des faits d’agressions sexuelles et dans le même temps, avec une hypocrisie incroyable, soutient Roman Polanski”, a expliqué Céline Piques, porte-parole du mouvement Osez le féminisme à une journaliste de l’AFP.

Aurelien Meunier via Getty Images

Thriller historique

Ce thriller historique sur un des grands scandales politiques de l’Histoire de France moderne suscitait déjà la polémique en étant largement représenté dans les nominations (12 au total), malgré des critiques mitigées. Ses rivaux étaient notamment le film de Ladj Ly sur les banlieues, “Les Misérables” (12 nominations aussi et César du meilleur film), et “Portrait de la jeune fille en feu” de Céline Sciamma, qui en comptait 10, et repart avec zéro récompense.