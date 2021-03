Un poisson rouge étrangement gros découvert en Caroline du Sud

Le poisson rouge s’est rendu à la surface pendant un test de «pêche électrique» pour lequel on enquêtait sur la population sous-marine, note-t-on dans la publication Facebook. La pêche électrique étourdit le poisson mais ne cause aucun mal, a expliqué Ty Houck de Greenville County Parks, Recreation & Tourism à WYFF .

National Geographic note que la taille d’un poisson rouge «est généralement limitée par la taille de son réservoir». M. Houck a relaté à CNN que les poissons rouges peuvent «grandir dans leur environnement» et que cet ancien animal de compagnie probable a prospéré dans l’étang de 12 acres, riche en nourriture.

«Nous pensons que quelqu’un a dû simplement laisser tomber son poisson dans le lac parce qu’il n’en voulait plus, au lieu de le jeter dans les toilettes», a mentionné M. Houck.

Guinness World Records répertorie un poisson rouge de 2 livres comme le plus gros et un de 18,7 pouces comme le plus long au monde.