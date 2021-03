Aide financière ciblée pour les PME de Montréal

MONTRÉAL — Affectées par un déconfinement plus lent à Montréal, les petites et moyennes entreprises (PME) auront droit à une aide supplémentaire totalisant 50 millions $ ainsi qu’à une bonification de l’Aide fédérale d’urgence pour le loyer commercial offerte par le gouvernement Legault.

Ottawa et Québec offriront respectivement 30 millions $ et 20 millions $ dans le cadre de ce soutien – essentiellement des prêts à faible taux d’intérêt – offert aux commerçants. On réservera 15 millions $ pour les entreprises établies dans le centre-ville.