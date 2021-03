Plus de permis d'infirmières... mais le manque de ressources persiste

Hero Images via Getty Images

MONTRÉAL — Alors que l’Ordre des infirmières et infirmiers a délivré un nombre record de permis d’exercice pour 2018-2019, le milieu de la santé se plaint toujours d’un manque de ressources sur le terrain. Et seulement 60 pour cent des infirmières travaillent à temps complet.

Pourquoi?

L’une des explications de ce paradoxe réside dans le fait que seulement 60 pour cent des effectifs infirmiers travaillent à temps complet. Et la proportion de temps complet tombe même à 26 pour cent chez les plus jeunes.

La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) — l’organisation syndicale qui représente 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires et autres — a déjà déploré le fait que des directions d’établissements n’ouvrent pas de postes à temps complet.

«Une infirmière, si elle travaille à temps complet et si elle sait qu’elle va se faire imposer du temps supplémentaire obligatoire, peut-être qu’elle va se dire: ‘moi je vais prendre un temps partiel trois jours et si je fais deux ou trois TSO, bien je vais avoir travaillé l’équivalent d’un temps complet’ », a illustré M. Mathieu.

Une pénurie artificielle, dit la FIQ

La FIQ retrouve dans ces chiffres des munitions pour étayer ce qu’elle dit depuis des années. Avec 60 pour cent des infirmières à temps complet seulement, «il faut revoir l’organisation du travail, et ce, pour l’ensemble de l’équipe de soins», a commenté sa présidente, Nancy Bédard, dans un communiqué.

«L’argument de la pénurie ne peut plus expliquer tous les maux du réseau. La pénurie est en grande partie une pénurie artificielle et ni le gouvernement ni les employeurs ne peuvent se cacher derrière elle pour expliquer tous les problèmes du réseau. Les problèmes vécus sont en grande partie la résultante des mauvaises décisions prises dans les dernières années et qui perdurent encore dans le réseau», a poursuivi Mme Bédard.