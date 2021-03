Plus de 1600 vétérans embauchés dans la fonction publique grâce à la loi fédérale

OTTAWA — Plus de 1600 anciens membres des Forces armées canadiennes ont bénéficié d’une loi adoptée il y a cinq ans pour les aider à obtenir des emplois au gouvernement fédéral, selon un nouveau rapport des ministères des Anciens Combattants et de la Défense nationale.

Un obstacle majeur était que de nombreux anciens militaires ne connaissaient pas l’existence de cette loi et ses dispositions qui leur accordent la priorité lorsqu’ils postulent pour certains emplois au gouvernement. Plusieurs ne savaient pas non plus où trouver les emplois disponibles et comment postuler.