Pluie, verglas, neige et redoux avant de grands froids sur le Québec

Des avertissements de pluie verglaçante et de pluie ont été émis par Environnement Canada pour les régions situées au nord du fleuve Saint-Laurent: les Basses-Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et Québec.

«Ça amène beaucoup d’humidité et beaucoup de chaleur aussi. Encore une fois, la température va faire le yoyo en remontant beaucoup dans la journée de samedi jusqu’en soirée et descendre dans la journée de dimanche pour retrouver des températures plus froides.»

«En Outaouais, au Lac-Saint-Jean et sur une partie de la Côte-Nord, on prévoit de 20 à 30 cm, peut-être même 40 cm de neige», affirme Simon Legault.

Après la pluie, le beau temps, mais...

«Pour la région de Québec, la semaine prochaine, on attend des températures de -15 et de -20 degrés. (...) Si on va du côté du Lac-Saint-Jean, ce sera encore plus froid avec des nuits à -25 degrés Celsius possiblement et des maximums entre -15 et -20», reconnaît le météorologue Simon Legault.