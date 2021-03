Les jeunes du PLQ veulent mettre fin aux investissements dans le pétrole et le gaz

sasacvetkovic33 via Getty Images

MONTRÉAL — L’aile jeunesse du Parti libéral du Québec (PLQ) prend une position ferme face aux secteurs industriels du pétrole et du gaz.

Elle demande aux candidats à la direction du parti de s’engager à mettre fin à toutes les subventions et à retirer tous les investissements du gouvernement et de ses organismes dans le secteur pétrolier et gazier dans les deux premières années d’un gouvernement libéral.