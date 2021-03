Le plan pour la rentrée n'est pas suffisant, préviennent des médecins et scientifiques

Dans une lettre ouverte envoyée lundi au premier ministre François Legault, à des ministres et à des responsables de la santé publique, quelque 150 signataires affirment que les directives du gouvernement en matière de santé pour les élèves ne sont pas suffisantes, que les systèmes de ventilation dans les écoles doivent être améliorés et que les familles doivent avoir des options d’apprentissage à distance.

“On comprend leurs préoccupations, on a discuté de notre plan avec des experts et on pense qu’on a trouvé le bon équilibre entre le risque pour les enfants et le développement scolaire”, a indiqué le docteur Arruda, avant d’ajouter que “le port du masque en théorie, c’est bon, mais en pratique, chez les enfants, ça peut être compliqué”.