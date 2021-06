Québec a «su tirer des leçons» de la première vague de la COVID-19 et a un «plan d’action clair» en vue d’une éventuelle deuxième vague d’infections, a affirmé le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé lors d’une conférence de presse en fin d’avant-midi.

Il a toutefois évité de garantir aux citoyens que le bilan sera moins pire au terme d’une deuxième vague, tout en assurant que le gouvernement était désormais en mesure d’agir plus rapidement.

Le gouvernement s’engage notamment à avoir un gestionnaire responsable pour chaque CHSLD, afin d’assurer plus «d’imputabilité» au sein du réseau de la santé, et à interdire la mobilité des préposés aux bénéficiaires.

La mobilité d’autres professionnels de la santé comme les infirmières et les infirmières auxiliaires demeurera toutefois permise, à condition de respecter «de façon stricte» les normes de prévention et de contrôle des infections, peut-on lire dans le document .

Le plan d’action est divisé en neuf «axes d’intervention», soit les milieux de vie pour aînés, les clientèles vulnérables, la main-d’œuvre, le dépistage, la prévention et le contrôle des éclosions, l’organisation clinique et les services, l’approvisionnement, la gouvernance et les communications.