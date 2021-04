Selon des captures d’écran publiées par le journaliste de TVA Pierre Jobin, au moins un internaute aurait souhaité la mort du maire, en plus de l’insulter copieusement.

Radio X perd des plumes

Depuis l’annonce de la Ville de Québec lundi matin, d’autres annonceurs importants ont largué CHOI Radio X, citant le discours de la station à propos des mesures sanitaires et le refus de la station de diffuser une publicité du gouvernement du Québec mettant en garde contre les théories du complot à propos de la pandémie.

Du côté de Mercedes-Benz, il s’agit d’une question de «valeurs». «On ne voulait pas qu’il y ait d’ambiguïté» pour nos clients, a indiqué Tommy Caron, vice-président et directeur général du concessionnaire, en confirmant le retrait de ses publicités.

Radio X se défend

«L’entreprise RNC média ne peut toutefois accepter toute association tendancieuse et fallacieuse avec le mouvement conspirationniste et les appels au boycott qui ne sont basés sur aucune déclaration formulée en ondes par ses animateurs. L’entreprise envisage d’ailleurs toutes les options qui s’offrent à elle pour défendre sa réputation», a déclaré Robert Ranger, président et chef de la direction de RNC média.