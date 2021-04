Plagiat: Led Zeppelin a gain de cause concernant «Stairway to Heaven»

Aux États-Unis , une Cour d’appel fédérale a rétabli lundi le verdict d’un jury selon lequel Led Zeppelin n’avait pas volé «Stairway to Heaven».

Une Cour d’appel fédérale à San Francisco a donné raison au guitariste Jimmy Page et au chanteur Robert Plant contre la succession de Randy Wolfe du groupe Spirit. La succession affirmait que l’énorme succès de 1971 «Stairway to Heaven» plagiait la pièce instrumentale «Taurus», composée en 1968.

La majorité des 11 juges du comité a annulé une décision antérieure selon laquelle le jury d’un procès de 2016 aurait dû entendre l’enregistrement de «Taurus» et avait reçu de mauvaises instructions avant que les jurés ne prennent une décision favorable à Jimmy Page et Robert Plant.

Les compositions des deux chansons, et non les enregistrements, étaient en cause dans l’affaire, mais les plaignants avaient cherché à faire écouter les deux enregistrements aux jurés dans le cadre de leur argument selon lequel Jimmy Page avait accès à la chanson «Taurus» comme il est requis pour prouver une violation du droit d’auteur.