Un piéton meurt happé par une voiture à Montréal

La collision est survenue vers 5h50 à l’intersection des boulevards Décarie et de Maisonneuve Ouest, à deux pas de la station de métro Vendôme et de la gare de trains Vendôme, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce.

La Presse canadienne avait erronément rapporté une information du SPVM voulant que le piéton était âgé dans la cinquantaine et qu’il a été happé par un autobus de la STM. Or, il s’agit plutôt d’un homme de 89 ans et il a été happé par une voiture. Les policiers ont expliqué que le piéton n’avait pas de pièce d’identité sur lui.