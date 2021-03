Le PQ invite le ministre Fitzgibbon à réfléchir à son avenir

La Commissaire reproche au ministre de n’avoir pas divulgué toutes ses participations dans des entreprises dans sa déclaration obligatoire et de n’avoir pas vendu toutes ses participations. Elle recommande une réprimande de l’Assemblée.

«Je l’invite à choisir entre le service public et ses affaires personnelles, a dit le chef parlementaire du PQ, Pascal Bérubé, en conférence de presse mercredi. Le service public, ça appartient à tout le monde, ses intérêts n’appartiennent qu’à lui. Et je l’invite, pendant le temps des Fêtes, à aller prendre une marche dans la neige et à réfléchir à son avenir politique.»