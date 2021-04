Pierre Arcand dans le Sud: un tweet qui a mal vieilli, des blagues... et du mépris

maystra via Getty Images

maystra via Getty Images

Décider d’aller dans le Sud ces jours-ci, on peut avancer sans trop se tromper que ce n’est pas très bien vu . Mais comment qualifier cette idée lorsqu’elle vient d’un élu?

Il semble que Pierre Arcand, député libéral et ex-chef par intérim de son parti, n’y a pas vu de problème. Pas assez en tout cas pour l’empêcher de se rendre à La Barbade. Et c’est après avoir été repéré sur les lieux qu’il a finalement dit «regretter cette décision compte tenu de la situation qui prévaut actuellement au Québec et du respect que l’on doit aux travailleurs de la santé». Difficile de dire le contraire.